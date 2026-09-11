Bezzecchi precede Marc Marquez nella Practice di MotoGp a Misano - Tuttoggi.info

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Bezzecchi precede Marc Marquez nella Practice di MotoGp a Misano

ItalPress

Bezzecchi precede Marc Marquez nella Practice di MotoGp a Misano

Ven, 11/09/2026 - 17:47

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MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi è il più veloce nella Practice al Gran Premio di San Marino, appuntamento valido per il Mondiale di MotoGp. Il pilota riminese dell’Aprilia gira in 1’30″144, precedendo la Ducati di Marc Marquez (+0″103) e la Ducati Gresini di Alex Marquez (+0″185), rispettivamente secondo e terzo. Seguono le due Ducati VR46 di Franco Morbidelli (+0″241) e Fabio Di Giannantonio (+0″271). Decimo e qualificato in Q2 anche il leader della classifica Jorge Martin, che con la sua Aprilia è distante 0″546 dal compagno di squadra Bezzecchi. La Ducati di Pecco Bagnaia si ferma invece al 19° posto (+1″315). La MotoGp torna in pista domani con prove libere 2, qualifiche e Sprint.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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