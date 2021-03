Beyoncè domina i Grammy, Billie Eilish disco dell’anno - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Beyoncè domina la 63ma edizione dei Grammy Aaward, gli Oscar della musica, che si sono svolti alla Staples Center, nel cuore di Los Angeles. La cantante ha conquistato quattro premi diventando così la donna più premiata della storia, con 28 riconoscimenti, superando il primato detenuto dalla violinista Alison Krauss con 27 premi. Importante successo anche per la giovane Billie Eilish, che si aggiudica il premio per il miglior disco dell’anno, con “Everything I Wanted”. Beyoncè si è anche aggiudicata la categoria dei video musicali, in coppia con la figlia Blue Ivy Carter di 9 anni, con “Brown Skin Girl”. Altra grande protagonista Taylor Swift, che ha conquistato il premio per l’album dell’anno con “Folklore”, la prima artista donna a ottenere tre vittorie di questo tipo nella sua carriera. Sempre le donne protagoniste di questa edizione particolare causa distanziamento, con Megan Thee Stallion, prima rapper donna a vincere il Grammy come nuova artista. Stallion ha trionfato anche nella sezione miglior performance e miglior canzone rap con “Savage”. A Lady Gaga e Ariana Grande il premio per il miglior duo pop. A Dua Lipa quello per il migliore album di canzoni pop. Tra gli uomini, menzione per James Taylor, che ha vinto il Grammy per il miglior album di pop tradizionale, con “American Standard”.

