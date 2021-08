Beve acqua ossigenata per sbaglio, 45enne in prognosi riservata - Tuttoggi

L'uomo è ricoverato all'ospedale di Perugia da venerdì 30 luglio

E’ ancora in prognosi riservata un 45enne di origine tunisina che, venerdì pomeriggio (30 luglio) ha bevuto per sbaglio da una bottiglia di acqua ossigenata scambiandola per una di acqua minerale.

L’uomo, che si occupa di un allevamento di bestiame a Castiglione del Lago, dopo aver ingerito una considerevole quantità di disinfettante, avrebbe subito avvertito un forte bruciore alla gola e dolori allo stomaco, tanto da indurre il figlio a chiamare velocemente il 118.

Il 45enne è stato dunque portato d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia con una grave intossicazione. Al momento si trova ancora ricoverato in terapia intensiva ma, già da ieri (sabato 31 luglio), le condizioni dell’allevatore sembrerebbero essere migliorate notevolmente.