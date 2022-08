Bevagna, oggi arriva il regista Pupi Avati per Comiciak - Tuttoggi

Per il regista è un ritorno: ha scelto Bevagna e l'Umbria come set per il suo ultimo lavoro Dante, in uscita a settembre

Il regista Pupi Avati sarà ospite a Bevagna oggi (sabato 27 agosto) alle 17 al teatro “Francesco Torti” dove riceverà il “Premio Mario Mattoli” alla Regia in occasione di “Comiciak – Festival della Commedia all’Italiana”.

Il regista ha scelto Bevagna come set per il suo ultimo lavoro Dante, in uscita a settembre nelle sale cinematografiche di tutta Italia.