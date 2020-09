Betori “Con dovute precauzioni torni il pubblico negli stadi” - Tuttoggi

“Mi piacerebbe pensare che, con le dovute precauzioni, le dovute accortezze e con le limitazioni di cui c’è necessità, si possa anche tornare come spettatori agli eventi sportivi perché credo che se le cose vengono fatte con accortezza e con precisione, è possibile anche riportare delle persone negli impianti sportivi”. Lo ha detto il cardinale Giuseppe Betori, a margine di un evento all’interno del Mercato centrale di Firenze. “Noi lo abbiamo fatto con le nostre chiese con molto impegno da parte dei parroci ma fino ad ora il Signore ci ha benedetto e non abbiamo mai avuto problemi di focolai o cose di questo genere – ha aggiunto – Credo che, gestendo bene e con fermezza la situazione, sia necessaria una ripresa del rapporto fra evento sportivo e spettatori”. Dal cardinale Betori anche una battuta sulla Nazionale, di scena domani al “Franchi” contro la Bosnia in Nations League. “Mi auguro che questo cammino inizi bene e si vada avanti. Torna la Nazionale, torna anche il senso di una nazione perché la Nazionale è simbolo anche di un’unità. Siamo così tanto divisi tra le squadre di calcio e così avversi gli uni altri, che abbiamo bisogno ogni tanto di ritrovarci insieme”.

