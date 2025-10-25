 Berrettini-Sinner, botta e risposta... sui capelli: "Sei fortunato a non puzzare" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Berrettini-Sinner, botta e risposta… sui capelli: “Sei fortunato a non puzzare”

tecnical

Berrettini-Sinner, botta e risposta… sui capelli: “Sei fortunato a non puzzare”

Sab, 25/10/2025 - 23:03

Condividi su:

(Adnkronos) – Botta e risposta tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner alla vigilia della finale del torneo di Vienna, dove domani il numero 2 del mondo affronterà Alezander Zverev.  

Berrettini ha condiviso sui social un video che ha fatto il giro del web. Nel filmato, i due tennisti si incontrano nei corridoi del torneo in stile ‘dietro le quinte’. Il tennista romano, in versione intervistatore, prende di mira Sinner e i suoi capelli, sempre un po’ spettinati. “Stai veramente bene Jannik!”, dice. “Hai visto? Con i capelli scompigliati come sempre”, replica Sinner sorridendo.  

 

Poi, Matteo cerca di indagare chiedendo che prodotti usa: “Niente! Mica come te, sempre col cappellino”, replica il tennista altoatesino. “Ma cosa usi per i tuoi capelli, dicci tu i tuoi segreti”, continua Berrettini. “Niente, a volte neanche lo shampoo”, risponde Jannik ironicamente. “Li lavi o non li lavi?”, chiede Matteo. “Dipende…”, dice Jannik. Lo scambio si conclude con Berrettini che scherza con il collega e amico: “Sei fortunato a non puzzare!”. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!