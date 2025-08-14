Berrettini salta gli Us Open, ancora un forfait per l’azzurro - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) –Il tennista romano, sceso recentemente in classifica mondiale fino al gradino numero 59, si è cancellato dagli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, al via il 24 agosto sui campi in cemento del Flushing Meadows Park, a New York.

Per l’azzurro è al quinto forfait consecutivo. La sua ultima apparizione è stata a Wimbledon, dove si è arreso al primo turno. Oltre a Berrettini, risultano al momento cancellati dalla entry list degli Us Open anche Grigor Dimitrov e Hubert Hurkacz.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).