Berrettini-De Minaur, l'azzurro in campo nei quarti di Vienna - Diretta - Tuttoggi.info

 Berrettini-De Minaur, l'azzurro in campo nei quarti di Vienna - Diretta
Berrettini-De Minaur, l’azzurro in campo nei quarti di Vienna – Diretta

Berrettini-De Minaur, l’azzurro in campo nei quarti di Vienna – Diretta

Ven, 24/10/2025 - 14:03

(Adnkronos) –
Matteo Berrettini di nuovo in campo a Vienna. Oggi, venerdì 24 ottobre, il tennista azzurro affronta l’australiano Alex De Minaur, numero sette del mondo – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dell’Atp 500 austriaco. Berrettini, reduce da una stagione condizionata dagli infortuni che lo hanno costretto a saltare gli ultimi US Open, ha vinto all’esordio nel torneo battendo l’australiano Alexei Popyrin e si è ripetuto agli ottavi contro il britannico Cameron Norrie al termine di una partita-maratona vinta al terzo set. 

De Minaur invece ha battuto, nei due turni precedenti del torneo, due austriaci, Rodionov e Misolic. L’australiano è a caccia di punti pesanti per qualificarsi alle prossime Atp Finals, in programma dal 9 al 16 novembre a Torino. 

 

