Bernini "Missione in Cina per diplomazia della scienza" - Tuttoggi.info

BAVENO (VERBANIA) (ITALPRESS) – “Sto partendo per una missione in Cina in occasione della Settimana della scienza in cui condivideremo con i nostri equivalenti partner cinesi temi come le biotecnologie, l’intelligenza artificiale. Sarà un’esperienza interessante, perché noi abbiamo un grande elemento di vantaggio che è il fatto di poter fare una diplomazia della scienza e, quindi, di poter in questo modo avvicinare alla pace, soprattutto in un momento come questo, Paesi che in pace non sono. E’ la missione della ricerca, degli scienziati, dei ricercatori ed è esattamente quello che noi vogliamo fare con questa missione di sistema. Tecnologia al servizio della pace”. Lo ha detto il ministro dell’Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine del forum Internazionale del Turismo, in corso di svolgimento sul Lago Maggiore.

trl/mgg/