Bernini giovedì a Perugia per spingere Forza Italia

Per la presidente degli Azzurri al Senato incontro con Romizi in Comune, poi aperitivo con gli elettori in piazza

La presidente del Gruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini, sarà a Perugia giovedì. Un’iniziativa elettorale a cui saranno presenti i candidati di Forza Italia in Umbria.

Anna Maria Bernini sarà ricevuta alle ore 12 nella Sala Rossa di Palazzo dei Priori dal sindaco, e coordinatore di Forza Italia, Andrea Romizi. Poi visiterà la Galleria nazionale dell’Umbria.