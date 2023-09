Bernini "Forza Italia vive, siamo unici" - Tuttoggi.info

PAESTUM (SALERNO) (ITALPRESS) – “Questo è uno dei momenti in cui la nostra comunità si riunisce con maggiore intensità, noi ci siamo Forza Italia c’è, noi siamo quelli di Forza Italia, siamo unici”. Lo ha detto il ministro dell’Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine della tre giorni di Forza Italia a

Paestum. “Il nostro presidente ci ucciderebbe se Forza Italia non sopravvivesse a lui – ha aggiunto -. Lui ci ha preparati per andare avanti, ci ha lasciato una serie di indicazioni specifiche che sono prima di tutto il centrodestra unito che deve governare il paese, le regioni, i comuni, Forza Italia non solo sopravvive ma vive alla grande”.

(ITALPRESS).

xc3/abr/gsl