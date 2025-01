Bernabè e il licenziamento dalla Lazio, ora l'ex falconiere è in convalescenza a Formello - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Prosegue il caso legato a Juan Bernabè, l'ormai ex falconiere della Lazio che è stato allontanato dal presidente biancoceleste Claudio Lotito dopo la diffusione delle immagini post-operazione di protesi peniena. Al momento Bernabè è in convalescenza e si trova nel centro sportivo biancoceleste di Formello dove vive, in attesa di completare il decorso post operatorio.