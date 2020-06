Berlusconi “senza l’Italia l’Europa non ha futuro” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “Quando parlo del nostro Paese all’estero cerco di difenderlo sempre e di addolcire la pillola, ma c’è scetticismo verso il governo. Cerco comunque di spiegare che l’Italia ha bisogno dell’Europa ma che anche questa non avrebbe futuro senza il nostro Paese. Salvare l’Italia oggi significa salvare l’Europa”. Così Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, intervistato da Rainews24.

“Il recovery fund è essenziale per riprendersi dalla crisi, la proposta della Commissione Europea è perfetta per rilanciare Italia, ora è importante che non venga modificata – aggiunge -. La nostra posizione si difende costruendo buoni rapporti personali, alleanze e convergenze di interessi. Il problema è che il governo delle quattro sinistre in Europa non ha credibilità, è considerato governo debole e senza autorevolezza”.

(ITALPRESS).