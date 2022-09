Berlusconi “Senza Forza Italia non ci sarebbe governo di centrodestra” - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – “Forza Italia sarà politicamente e numericamente rilevante nel prossimo governo. Tutte le decisioni dovranno essere in coerenza con i nostri valori di base. Se le decisioni fossero contrarie, in quel governo non resteremmo neanche per un minuto. Numericamente rilevanti significa anche che se non ci fossimo noi, non ci sarebbe governo di centrodestra, ci sarebbe una destra destra che prenderebbe molti voti, ma non sufficienti” a fare un governo. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, chiudendo la campagna elettorale del partito al Teatro Manzoni di Milano.“Il prossimo autunno sarà talmente difficile che mi auguro che con l’opposizione ci possa essere un confronto franco e leale”, ha spiegato.“Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno due caratteristiche: sono persone leali. Il mio rapporto con loro è da padre a figlio. Mi sembra che possa anche essere definito anche affettuoso – ha detto ancora l’ex premier -. Ho un passato imprenditoriale, se ci sarà discordia su un certo problema ci sarà la possibilità di chiamarli e convincerli prima della mezzanotte magari offrendogli una splendida cena”.

– foto Agenziafotogramma.it –