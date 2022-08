Berlusconi pronto al gran ritorno “Mi candiderò al Senato” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “Una mia candidatura? Ci sto pensando, ho avuto pressioni da parte di tantissimi non solo in Forza Italia, penso che alla fine mi candiderò al Senato così farò contente tutte queste persone che me lo chiedono”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ospite di “Radio anch’io estate”, Rai Radio 1. Riaguardo alla possibilità che Giorgia Meloni, se Fdi risulterà primo partito alle elezioni, possa fare il presidente del Consiglio, Berlusconi ha spiegato: “Meloni premier? Non ho mai detto di no, ho sempre detto che chi ha più voti proporrà il nome al capo dello Stato, se Fdi avrà più voti sono sicuro che Giorgia si dimostrerà adeguata al difficile compito, comunque a me interessano di più le cose da fare, la battaglia contro l’oppressione fiscale, contro la patrimoniale”.

– Foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

Condividi su: