sat/gsl (Fonte video: Pagina Facebook Silvio Berlusconi)

“Da liberali e da cristiani abbiamo ben chiaro il fatto che è doveroso prendersi cura dei più deboli, di chi non può farcela da solo, di chi è rimasto indietro. E l’Italia che noi vogliamo è un Paese che non può dimenticare nessuno”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un video su Facebook.