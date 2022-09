“Per gli animali di compagnia che rappresentano un punto di riferimento affettivo per famiglie e per tante persone sole, noi di Forza Italia, ci impegniamo inoltre a facilitare le adozioni di cani e di gatti. Pensiamo anche che sia doveroso inasprire le pene per chi maltratta ed abbandona gli animali e per chi ne fa un traffico illegale, magari mettendo a rischio la loro stessa” dice Berlusconi nel suo video.

tvi/gsl