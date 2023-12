Bergamo, arrestata baby gang che aggredì minorenni su un bus - Tuttoggi.info

BERGAMO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Bergamo ha eseguito quattro ordinanze cautelari nei confronti di altrettanti giovani minorenni della provincia, autori della rapina avvenuta a fine settembre quando, a bordo di un bus partito dalla Stazione di Bergamo e diretto al Luna Park di Celadina, ha iniziato a prendere di mira tre giovani ventenni occupanti del bus, per poi colpirli con calci e pugni e sottrarre ad uno di questi il cellulare. Gli accertamenti che ne sono seguiti hanno condotto all’identificazione dei responsabili. Per tre di loro, è scattata la misura della permanenza a casa (misura equivalente agli arresti domiciliari per i maggiorenni) e per un altro il collocamento coattivo in comunità. (ITALPRESS).

trl/gsl (Fonte video: Ufficio stampa Polizia di Stato)