Bergamo, 18enne trovata uccisa in casa a Costa Volpino: sul corpo segni di coltellate - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Una ragazza di 18 anni è stata trovata morta questa notte in casa sua a Costa Volpino, nella Bergamasca. Sul corpo, trovato da un'amica nell'appartamento in cui la vittima viveva, in via Nazionale, ci sarebbero segni di coltellate.

Sull'omicidio indagano i carabinieri di Clusone e quelli del nucleo investigativo di Bergamo, ancora impegnati nei rilievi sul luogo del delitto.