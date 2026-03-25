Beppe Convertini racconta l'Italia nel libro "Il paese delle tradizioni" - Tuttoggi.info

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Beppe Convertini racconta l’Italia nel libro “Il paese delle tradizioni”

ItalPress

Beppe Convertini racconta l’Italia nel libro “Il paese delle tradizioni”

Mer, 25/03/2026 - 21:03

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ROMA (ITALPRESS) – Un viaggio attraverso l’Italia, tra storie e radici dei piccoli borghi, è il racconto che Beppe Convertini propone nel suo ultimo libro “Il paese delle tradizioni”, presentato nella sala stampa della Camera dei Deputati.
Antonino La Spina, presidente dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, ha accompagnato l’autore in questo itinerario, insieme ai tanti volontari che organizzano e animano le sagre, portando entusiasmo, passione e gioia nella condivisione.
xc3/f04/mgg/azn

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