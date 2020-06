Benji & Fede, 3 maggio 2021 concerto all’Arena di Verona - Tuttoggi

VERONA (ITALPRESS) – Il concerto di Benji & Fede organizzato per salutare i fan dopo 10 anni insieme è stato rinviato a lunedì 3 maggio 2021 sempre all’Arena di Verona.

I biglietti sono già disponibili. Originariamente in programma per il 3 maggio 2020, la data è stata annullata in seguito alle disposizioni governative dettate dall’emergenza sanitaria.

(ITALPRESS).