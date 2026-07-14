Benifei "Sospensione accordo Ue-Israele materia commerciale, voto a maggioranza" - Tuttoggi.info

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Benifei “Sospensione accordo Ue-Israele materia commerciale, voto a maggioranza”

ItalPress

Benifei “Sospensione accordo Ue-Israele materia commerciale, voto a maggioranza”

Mar, 14/07/2026 - 21:03

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BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La presidenza irlandese del Consiglio ha dato un’indicazione chiara: vuole investire nella capacità dell’Unione Europea di essere un esempio nel contesto globale sul commercio multilaterale, ma per noi è promettente soprattutto l’approccio sul tema del commercio con Israele. Condivido pienamente la posizione di sospendere le relazioni con gli insediamenti illegali, discutere una sospensione complessiva dell’accordo commerciale e fermare l’export di armi in modo completo”. Lo ha dichiarato Brando Benifei, eurodeputato del Partito Democratico, commentando le priorità commerciali della presidenza di turno irlandese e la crisi in Medio Oriente.
xf4/col3/azn/mca1

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