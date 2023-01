Benedetto XVI, la salma a San Pietro: visita di Mattarella e Meloni - Tuttoggi

I primi fedeli si sono messi in fila, alle porte della Basilica di San Pietro a Roma, quando il sole non era ancora sorto. Per il saluto al Papa emerito Benedetto Sedicesimo migliaia di persone sono arrivate in Vaticano. Alle nove la lenta coda di fedeli ha iniziato la processione nella basilica dove questa mattina sono state portate le spoglie di Joseph Ratzinger. I primi a fare visita alla salma questa mattina sono stati Sergio Mattarella, presidente della Repubblica e la presidente del consiglio Giorgia Meloni.

mrv