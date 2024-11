Bellucci "Istituzioni promuovano l'inclusione e supportino i fragili" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Le istituzioni hanno il compito di portare risorse e opportunità lì dove si è più soli, per promuovere l’inclusione e il superamento delle difficoltà legate anche alla segregazione delle persone più fragili, con disabilità o che si trovano in contesti di povertà”. Così il viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, a margine dell’evento Sports Community. “Come ministero del Lavoro e delle Politiche sociali lo abbiamo fatto ad esempio stanziando 250 milioni per l’apertura di comunità giovanili nei territori a più alta criminalità organizzata – ha aggiunto Bellucci -, un’iniziativa in cui crediamo fermamente perché apre gratuitamente a poter vivere relazioni sane, lo sport, la conoscenza dell’arte, per poter scoprire sé stessi, il proprio talento, e quindi poter realizzare il proprio progetto di vita”.

spf/gm