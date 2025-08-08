 Belen litiga col benzinaio, il video virale e la bufera social: "Maleducata" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Belen litiga col benzinaio, il video virale e la bufera social: “Maleducata”

tecnical

Belen litiga col benzinaio, il video virale e la bufera social: “Maleducata”

Ven, 08/08/2025 - 15:03

Condividi su:

(Adnkronos) – Il web non perdona e questa volta a finire nel mirino è Belen Rodriguez. La showgirl argentina si è resa protagonista di un acceso scontro avvenuto a Porto Cervo, in Sardegna, dove attualmente sta trascorrendo le sue vacanze.  

Un video diventato virale sui social mostra la lite tra Belen e il gestore di un distributore di benzina. Dal filmato si vede Belen a bordo del suo Suv entrare in una zona evidentemente caratterizzata da divieto d’accesso. Il benzinaio la ferma: “Ma scusami, io ti dico che non puoi passare, perché hai spostato il birillo?”, si sente dire nel video. La showgirl risponde secca e taglia corto: “Perchè lei mi sta sul c***o”, replica prima di fare retromarcia e allontanarsi. 

 Il video, diffuso da ‘La nuova Sardegna’ ha fatto discutere e ha fatto immediatamente il giro dei social, scatenando una vera e propria bufera contro la showgirl, ex compagna di Stefano De Martino. “Sempre stata una gran cafona”. “Tesoro, caschi male in Sardegna… non sei a Milano dove tutto ti è concesso”. “Ma questi non hanno capito che ci sono delle regole da seguire?”, si legge. Al contrario, molti hanno elogiato l’atteggiamento del benzinaio: “Lui un grande”. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!