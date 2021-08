Belardi Dottorini lascia dopo 37 anni, alla guida del Norm Maurizio De Troia - Tuttoggi

Avvicendamento ai vertici del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Città di Castello, con il congedo per pensionamento di Belardi Dottorini subentra il Luogotenente De Troia

Avvicendamento ai vertici del Nucleo Operativo e Radiomobile (Norm) dei Carabinieri di Città di Castello: dopo ben 37 anni di servizio il Luogotenente C.S. Paolo Belardi Dottorini lascia l’incarico al subentrante Luogotenente C.S Maurizio De Troia nel prestigioso incarico di Comando.

Paolo Belardi Dottorini è stato collocato in congedo per pensionamento dopo una lunghissima carriera di quasi 40 anni, svolta tra il Battaglione dei Carabinieri di Napoli Secondigliano, le Stazioni di Macchiareddu (Cagliari), Nebida e Lanusei (Nuoro), Umbertide e Città di Castello, le Aliquote Radiomobili di Sansepolcro ed Arezzo, e concludendo questo lungo percorso al NORM della Compagnia tifernate, di cui ha retto il Comando. Apprezzato professionista, serio e scrupoloso, ha ricevuto numerosi encomi di Comando Legione per brillanti operazioni portate a termine.

Maurizio De Troia, arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1990, ha cominciato la sua carriera nella Stazione di Umbertide. Passato all’aliquota radiomobile di questa Compagnia nel 1995, è poi transitato all’aliquota operativa nel 1997, forte di una innata predisposizione all’attività investigativa. Nel 2002 ha fatto rientro alla Stazione di Umbertide fino alla data odierna in cui, a coronamento di una carriera svolta interamente in Altotevere, va a ricoprire uno degli incarichi più prestigiosi.

Sposato e padre di un figlio, nei suoi anni al NORM si è dedicato in particolare con particolare profitto al contrasto dei delitti contro il patrimonio, ricevendo ben 2 encomi dal Comandante della Legione, per brillanti operazioni portate a termine con decine di arresti di appartenenti a sodalizi dediti ai reati inerenti il patrimonio.