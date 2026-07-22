Bedin "In serie B piazze che hanno tradizione, storia e grandi bacini d'utenza" - Tuttoggi.info

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Bedin “In serie B piazze che hanno tradizione, storia e grandi bacini d’utenza”

ItalPress

Bedin “In serie B piazze che hanno tradizione, storia e grandi bacini d’utenza”

Mer, 22/07/2026 - 21:03

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ASCOLI PICENO (ITALPRESS) – “Ringrazio il comune, il sindaco, la città, il presidente e il club, tutta Ascoli per come si sono proposti, ci hanno accolto in maniera straordinaria. Questa piazza è l’esempio classico del senso di appartenenza e di identità che un territorio ha verso la propria squadra, poi in questo momento c’è ovviamente l’onda dell’entusiasmo per la promozione”. Così il presidente della Lega B, Paolo Bedin, prima della presentazione del calendario della stagione 2026-2027 in corso ad Ascoli Piceno. Bianconeri che sono tornati in B e campagna abbonamenti che procede alla grande: “Sento parlare di grandi numeri, un risultato straordinario per una città che però ha già una tradizione e una storia davvero importante. E’ giusto che sia così – ha aggiunto Bedin -. Riabbracciamo anche Vicenza Arezzo e Benevento, altre tre piazze importanti tornate in B, ovviamente accogliamo anche le retrocesse dalla A Verona, Pisa e Cremonese che non saranno altrettanto contente. Direi che è la solita serie B di tanti centri di provincia che si portano dietro tradizioni, storia e un grande bacino d’utenza”.
(ITALPRESS).
ari/gtr

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