"Be the change", una giornata di eventi a Marsciano in occasione degli Erasmus days - Tuttoggi.info

L’iniziativa, promossa dall’associazione Travelogue APS è in programma venerdì 13 ottobre 2023. Appuntamento al Teatro Concordia

In occasione degli Erasmus Days, venerdì 13 ottobre a Marsciano l’associazione Travelogue, con il patrocinio del Comune di Marsciano, organizza una intera giornata di attività per promuovere le opportunità offerte dal programma Erasmus+.

La mattinata sarà dedicata al progetto Erasmus+ “Entrepreneurial Environmental Education”, cofinanziato dall’Unione Europea. È in programma una conferenza presso il Teatro Concordia, dalle ore 10.00, per presentare i risultati del progetto e discutere di progetti e pratiche di sostenibilità a scuola e sul territorio, con la partecipazione di rappresentanti dell’amministrazione comunale, dell’Istituto Omnicomprensivo “Salvatorelli-Moneta” e di Legambiente Perugia e Valli del Tevere.

Nel pomeriggio si svolgeranno attività di sensibilizzazione per le vie del centro di Marsciano, con la realizzazione di interviste e video sul tema della sostenibilità e della salvaguardia ambientale e la distribuzione di gadget ecosostenibili ai partecipanti.

Infine, dalle 16.00 alle 18.30, presso la sede dell’associazione Travelogue in Via Umberto I, sarà possibile conoscere più approfonditamente il programma Erasmus+, altri progetti in corso e le opportunità educative sul territorio e all’estero per giovani, adulti e senior.

Tutti gli eventi sono gratuiti e la partecipazione è libera (fino al raggiungimento della capienza disponibile). Per informazioni: 3408569948, info@ass-travelogue.eu.