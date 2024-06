Bce, oggi taglio tassi: cosa cambia per i mutui - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

La Bce si appresta oggi a intervenire sui tassi, con un possibile taglio di 25 punti base. La decisione avrebbe un impatto sui mutui e sulle rate che milioni di persone versano puntualmente. Come cambia la situazione? Quale sarebbe il risparmio?

Facile.it ha calcolato che, se venisse confermato un taglio di 25 punti base, il calo per un mutuo variabile medio potrebbe essere di 18 euro. In meno di due anni chi ha sottoscritto un mutuo medio, 126.000 euro in 25 anni (Ltv 70%) ha visto aumentare la rata di oltre il 60%; per assistere ad un calo significativo, quindi, bisognerebbe attendere ancora.

Analizzando l’andamento dei Futures sugli Euribor si scopre che la rata, arrivata a maggio 2024 a 747 euro, potrebbe scendere, complessivamente, di circa 37 euro entro la fine dell’anno e di 55 euro entro giugno 2025, arrivando così a 692 euro tra 12 mesi.

Il calo robusto non sarebbe immediato. Chi non vuole attendere, quindi, dovrebbe valutare una surroga; le condizioni presenti oggi sul mercato sono favorevoli ed è possibile passare dal variabile al fisso ottenendo un tasso migliore, secondo Facile.it.

Se i tassi variabili sono ancora alti, quelli fissi offerti dalle banche godono di condizioni favorevoli e, anche grazie a questo, secondo l’osservatorio di Facile.it le richieste di finanziamenti sono tornate a crescere del 17% nei primi 4 mesi del 2024. Guardando alle migliori offerte disponibili online per un mutuo standard da 126.000 euro in 25 anni (Ltv 70%), i tassi fissi partono da un Tan pari al 2,87%, vale a dire una rata mensile di 589 euro.

Indici ancora più vantaggiosi per i cosiddetti mutui green a tasso fisso (per immobili in classe A o B): in questo caso i tassi partono da un tasso Tan pari a 2,65% con una rata mensile di 574 euro. Il calo dei fissi degli ultimi mesi, come detto, rappresenta un’opportunità anche per chi vuole provare a surrogare il finanziamento; i migliori tassi surroga partono da 3,05% pari ad una rata di 600 euro (che scende a 578 euro in caso di surroga green). Ipotizzando il mutuo medio variabile preso in esame, arrivato a maggio 2024 a 747 euro, un’operazione di surroga consentirebbe di abbassare la rata di 147 euro al mese.