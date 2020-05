Bayern Monaco risponde al Dortmund, Eintrahct travolto 5-2 - Tuttoggi

Il Dortmund chiama, il Bayern Monaco risponde. Alla vittoria in trasferta dei più immediati inseguitori in classifica, i baveresi replicano con un largo successo nel vuoto dell’Allianz Arena, piegando per 5-2 l’Eintracht Francoforte nell’ultimo match del sabato della 27esima giornata di Bundesliga. Un pokerissimo che riporta a + 4 il vantaggio della capolista sul Borussia Dortmund e che serve, qualora ce ne fosse bisogno, a ribadire la forza dei campioni di Germania, tornati alla grande dopo il lockdown per l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. La squadra guidata in panchina da Flick rompe gli indugi al 17′ con Goretzka, mentre al 41′ è Muller a mandare i suoi all’intervallo sul 2-0. Nella ripresa, gol di Lewandowski al 1′ e ospiti capaci di ridurre il gap con una doppietta di Hinteregger (7′ e 11′); al 16′ Davies ristabilisce le distanze, al 29′ Hinteregger sigla l’autogol per il definitivo 5-2 targato Bayern. Dopo il 4-0 di ieri dell’Hertha ai danni dell’Union nel derby di Berlino, nelle quattro gare delle 15.30 tre vittorie esterne e un solo punto per le squadre di casa. Il fattore campo senza tifosi sugli spalti perde ovviamente efficacia. Il Borussia Dortmund, come detto, tiene comunque il passo della capolista. Dopo aver travolto 4-0 lo Schalke la settimana scorsa nel match della ripresa del campionato, la squadra di Favre vince 2-0 in casa del Wolfsburg grazie alle reti di Guerreiro (32°) e Hakimi (78°). Per una volta resta dunque a digiuno Haaland. Bella vittoria del Bayer Leverkusen che vince 3-1 a Moenchengladbach e sorpassa i padroni di casa portandosi al terzo posto. In stato di grazia Havertz che mette a segno una doppietta (7° e poi rigore realizzato al 58°), in mezzo la rete del momentaneo 1-1 di Thuram, poi il definitivo 1-3 di Bender per una vittoria che porta il Bayer al terzo posto a quota 53 punti e con il Borussia che resta a 52. Nella lotta per non retrocedere importante successo per il Werder Brema che vince 1-0 in casa del Friburgo dell’azzurro Grifo, interrompendo così un lungo digiuno. Di Bittencourt al 19° la rete della vittoria che permette ai biancoverdi di portarsi momentaneamente a -2 dal Dusseldorf terzultimo. Finisce 1-1, invece, la sfida tra il fanalino di coda Paderborn e l’Hoffenheim. Vantaggio ospite al 4° con Skov, al 9° il pareggio di Srbeni.

(ITALPRESS).