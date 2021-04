Bautista Agut elimina Medvedev a Miami, sfiderà in semifinale Sinner - Tuttoggi

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sarà Roberto Bautista Agut l’avversario di Jannik Sinner in semifinale al “Miami Open”, primo ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 4.299.205 dollari che si sta disputando – combined con il WTA 1000 – sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium, in Florida. Il 32enne spagnolo, settima testa di serie, elimina a sorpresa Daniil Medvedev, numero uno del tabellone, per 6-4 6-2 in un’ora e 32 minuti di gioco. Ad attenderlo in semifinale ci sarà Jannik Sinner, che nella tarda serata italiana di ieri ha avuto la meglio in due set su Alexander Bublik. Sarà la rivincita del match giocato due settimane fa a Dubai, nel quale l’azzurro ha avuto la meglio per 6-4 3-6 7-5. “E’ stato un incontro duro, molto equilibrato – ricorda Bautista Agut – Sta giocando alla grande, è molto solido e ha ottimi colpi. Dovrò giocare un altro grande match”. Da Bautista Agut solo complimenti per il più giovane rivale: “Diventerà uno dei migliori al mondo. Io voglio godermi un altro incontro e sono felice di essere in semifinale”. Appuntamento a venerdì mentre oggi sono in programma gli altri due quarti della parte bassa del tabellone: Korda-Rublev e Hurkacz-Tsitsipas.

Completato invece il quadro delle semifinali femminili (Wta 1000, 3.260.190 dollari). Maria Sakkari, che ieri ha inflitto a Naomi Osaka la prima sconfitta sul campo da un anno a questa parte nel circuito maggiore, se la vedrà con Bianca Andreescu: la canadese, ottava favorita del seeding, ha avuto la meglio per 6-4 3-6 6-3 su Sara Sorribes Tormo. Nell’altra semifinale si affronteranno invece Ashleigh Barty ed Elina Svitolina.

