Baudo, Rossi "La Rai gli dedicherà qualcosa di importante" - Tuttoggi.info

Baudo, Rossi “La Rai gli dedicherà qualcosa di importante”

ItalPress

Lun, 18/08/2025 - 18:03

ROMA (ITALPRESS) – Intitolare a Pippo Baudo il teatro delle Vittorie? “Questa è una decisione che prenderà il Consiglio d’amministrazione, è una valutazione che faremo. Sicuramente a Pippo Baudo sarà dedicato qualcosa di importante della RAI perché è stato un pezzo di storia importante per la nostra azienda, è stato uno di noi ed è stato sempre sentito come un uomo della RAI”. Lo ha detto l’amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, all’uscita dalla camera ardente di Pippo Baudo a Roma.

col4/sat/gtr

