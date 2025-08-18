 Baudo, Fiorello “Qualsiasi cosa si dica, Pippo è sempre un pò di più” - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Baudo, Fiorello “Qualsiasi cosa si dica, Pippo è sempre un pò di più”

ItalPress

Baudo, Fiorello “Qualsiasi cosa si dica, Pippo è sempre un pò di più”

Lun, 18/08/2025 - 20:33

Condividi su:

ROMA (ITALPRESS) – “Qualsiasi cosa si possa dire, Pippo è sempre un pò di più. Non è un semplice conduttore, direttore artistico, ma è qualcosa di più. Lui ha insegnato senza volere insegnare”. Lo afferma Rosario Fiorello, parlando con i giornalisti alla camera ardente di Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie.
“La Rai deve moltissimo a Pippo Baudo, ho sentito parlare di statua a Sanremo ma dovrebbe sostituire il cavallo di viale Mazzini con Pippo perchè lui ha tracciato un solco enorme dove tutti noi abbiamo imparato. A volte mi chiedo chi insegnerà ai giovani di oggi a fare un certo tipo di tv…”, prosegue Fiorello, che spiega: “Per noi siciliani è sempre stato un vanto, un orgoglio”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!