Battuta al cinghiale tragica, cacciatore ucciso dalla fucilata di un compagno - Tuttoggi.info

Giornata drammatica per la caccia. Oltre al cacciatore rimasto ucciso nel Frusinate durante una battuta di caccia al cinghiale, caricato da un grosso ungulato, in Sardegna, a Oliena, un cacciatore di 58 anni, Andrea Puddu, è stato colpito mortalmente da un colpo partito accidentalmente dal fucile di un compagno. I due stavano partecipando ad una battuta di caccia al cinghiale.
Per l’uomo – allevatore residente a Oliena – non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento del personale medico del 118.
Un incidente di caccia sul quale stanno indagando i carabinieri, che hanno sentito il cacciatore dal cui fucile sarebbe partito il colpo mortale.