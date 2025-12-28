 Battuta al cinghiale tragica, cacciatore ucciso dalla fucilata di un compagno - Tuttoggi.info

Battuta al cinghiale tragica, cacciatore ucciso dalla fucilata di un compagno

Massimo Sbardella

Battuta al cinghiale tragica, cacciatore ucciso dalla fucilata di un compagno

Dom, 28/12/2025 - 19:14

Condividi su:

Giornata drammatica per la caccia. Oltre al cacciatore rimasto ucciso nel Frusinate durante una battuta di caccia al cinghiale, caricato da un grosso ungulato, in Sardegna, a Oliena, un cacciatore di 58 anni, Andrea Puddu, è stato colpito mortalmente da un colpo partito accidentalmente dal fucile di un compagno. I due stavano partecipando ad una battuta di caccia al cinghiale.

Per l’uomo – allevatore residente a Oliena – non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento del personale medico del 118.

Un incidente di caccia sul quale stanno indagando i carabinieri, che hanno sentito il cacciatore dal cui fucile sarebbe partito il colpo mortale.

Articoli correlati

Condividi su:

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!