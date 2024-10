Battistoni: "Da Osservatorio Itinerari previdenziali occasione di confronto" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - "Giornate come questa sono utili per confrontarsi per trovare fonti di finanziamento che possono dare una prospettiva strutturale per la sostenibilità del nostro welfare". Lo ha detto il segretario di presidenza alla Camera dei Deputati, Francesco Battistoni, intervenendo alla Camera dei Deputati alla presentazione dell''XI Osservatorio Itinerari previdenziali sulla spesa pubblica e sulle entrate, realizzato con Cida.