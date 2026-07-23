Battaiola "Trentino sta diventando piattaforma sport a 360 gradi" - Tuttoggi.info

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Battaiola “Trentino sta diventando piattaforma sport a 360 gradi”

ItalPress

Battaiola “Trentino sta diventando piattaforma sport a 360 gradi”

Gio, 23/07/2026 - 12:03

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MILANO (ITALPRESS) – “Sarà un’edizione eccezionale, a partire dal titolo, e poi dall’accoglienza ai grandi campioni che arriveranno”. Così Giovanni Battaiola, presidente Trentino Marketing, a margine della presentazione del prossimo Festival dello Sport che si terrà a Trento ai primi di ottobre. “Il Trentino sta diventando sempre di più una piattaforma che si occupa di sport a 360 gradi. Chi viene trova delle infrastrutture eccezionali, trova un sistema che funziona, trova un’accoglienza di livello dove può esprimersi in maniera personale”, ha sottolineato poi Battaiola.
xm4/glb/gtr

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