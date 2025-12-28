 Battaglia dei Sessi, oggi Sabalenka-Kyrgios - Diretta - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Battaglia dei Sessi, oggi Sabalenka-Kyrgios – Diretta

tecnical

Battaglia dei Sessi, oggi Sabalenka-Kyrgios – Diretta

Dom, 28/12/2025 - 17:03

Condividi su:

(Adnkronos) – Torna la ‘Battaglia dei Sessi’. Oggi, domenica 28 dicembre, protagonisti sul campo da tennis, l’australiano Nick Kyrgios e la bielorussa, numero uno del mondo Wta, Aryna Sabalenka, che si sfideranno – in diretta tv e streaming – in un match esibizione sul cemento di Dubai. Qualche piccolo aggiustamento per quanto riguarda il campo, con quello di Sabalenka che sarà del 9% più piccolo rispetto a quello del rivale di giornata, così da compensare la differenza di velocità di movimento.  

Si giocherà al meglio dei tre set con l’eventuale terzo parziale che sarà un super tie break a 10. 

I due tennisti si preparano all’inizio della nuova stagione, che inizierà il prossimo 12 gennaio con gli Australian Open. 

 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!