Bastia Umbra, riaperto il Municipio dopo i lavori - Tuttoggi

Inaugurato il municipio dopo i lavori, "rappresenta in questo momento storico un segno di speranza, un segno per tornare gradualmente ad una quotidianità"

“Ridare alla città di Bastia il Municipio inaugurato nell’anno 1964 dall’allora Sindaco Cav. Francesco Giontella, in parte chiuso dal 2014 rappresenta in questo momento storico un segno di speranza, un segno per tornare gradualmente ad una quotidianità senza dimenticare i sacrifici fatti in questo anno di pandemia”. Così il sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti durante l’inaugurazione del palazzo comunale ristrutturato.

I lavori di adeguamento sismico e restyling del Palazzo Comunale sono iniziati nel 2018. Il progetto ha previsto interventi mirati, è stata impiegata una tecnologia avanzata di protezione sismica, gli spazi del sottotetto sono stati riqualificati, ampliati per ambienti uffici e sale riunioni. E’ stato apportato un radicale intervento di miglioramento impiantistico per migliorare le condizioni di vivibilità e salubrità all’interno degli ambienti e per ridurre i consumi di energia. Gli impianti sono stati adeguati alle normative vigente.

Per la parte esterna l’obiettivo primario del progetto è stato quello di migliorare l’accessibilità all’ingresso principale sulla piazza Cavour anche con una nuova illuminazione con luci lineari a terra. Dopo l’Inno di Mameli suonato dalla Banda Musicale di Costano, l’Alzabandiera e la donazione dello Stendardo che Chorus – Ricamificio Umbro ha realizzato in occasione del 29 settembre 2020, rappresentante il santo patrono San Michele ferito, simbolo della nostra città colpita dalla pandemia e pronta a ricostruirsi sotto lo slogan “Più forti di prima, più uniti che mai”. Con le note del “Silenzio”, dopo lo svelamento della Stele dedicata alle Vittime del Covid-19 e la deposizione di una corona di alloro, la benedizione del Palazzo Comunale, impartita dal Padre Vescovo Mons. Domenico Sorrentino e il parroco Don Marco Armillei, è stato fatto il taglio del nastro.

“Il taglio del nastro insieme a voi presenti – ha affermato il Sindaco Paola Lungarotti – insieme a tutte le autorità civili, militari e religiose, a tutti i miei concittadini e concittadine che ci seguono anche in diretta streaming, è stato accompagnato da due simboli che rappresentano la nostra città, oltre al Gonfalone Comunale, che hanno segnato e segnano i nostri giorni, lo Stendardo di San Michele e l’inaugurazione e la benedizione della lapide dedicata alle vittime del Covid, per non dimenticare mai, perché senza memoria non c’è rinascita”.

Il Presidente del Consiglio Comunale ha fatto da moderatore agli interventi susseguitisi nella nuova Sala del Consiglio: il Presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria Marco Squarta, l’ex-Sindaco Stefano Ansideri, l’Assessore ai Lavori Pubblici Stefano Santoni, lo Studio Exup con la relazione dell’Ing. Leonardo Locchi. E’ intervenuta infine la professoressa Maria Elisabetta Monacchia dell’Ist. Comprensivo Bastia 1 presentando la proiezione del video sull’eroina bastiola Colomba Antonietti. Il video è stato realizzato per i 150 anni di Roma Capitale, per un concorso indetto dal Ministero.