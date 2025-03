Bastia Umbra, piazza Mazzini diventa pedonale: ingresso solo agli autorizzati, i dettagli - Tuttoggi.info

Piazza Mazzini diventa area pedonale con l’approvazione del disciplinare – approvato tramite una delibera di giunta – con cui viene interdetta la circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie. L’ingresso è consentito ai veicoli provvisti di un contrassegno che autorizza l’accesso e che si distingue in due tipologie: permanente, della durata di 5 anni, con sosta consentita nei soli stalli individuati e segnalati ai sensi del Codice della Strada; e temporaneo, di durata limitata all’evento per il quale è stato rilasciato, con soste che possono effettuarsi in deroga rispetto alla segnaletica e verranno indicate nel permesso.

Sono di tipo Permanente i permessi rilasciati ai seguenti veicoli:

Di proprietà dei soggetti residenti nell’area interessata, per consentirne l’accesso e l’uscita dalle proprietà private (cortili interni e garage);

Di proprietà dei residenti per le operazioni di carico/scarico cose negli stalli appositamente individuati e regolamentati a tempo;

Di proprietà di soggetti non residenti per consentire accesso/uscita da posto auto privato;

Di proprietà dei titolari di esercizi commerciali, uffici, laboratori, imprese artigiane etc. ubicati nell’Area Pedonale per le funzioni di carico e scarico cose;

Di proprietà dei residenti e titolari di attività economiche/produttive di Piazza Umberto I°, Via dell’Arco e Via Vecchia che consente il solo transito su Via Garibaldi nel tratto tra Via dell’Isola Romana e Piazza Umberto I°.

Sono di tipo Temporaneo i permessi rilasciati ai seguenti veicoli:

Al seguito di matrimoni, in numero massimo di tre (previa comunicazione);

Al seguito di funerali, in numero massimo di tre (previa comunicazione);

Impiegati per operazioni di traslochi e/o per operazioni connesse a cantieri edili e/o stradali (previa comunicazione);

Specificamente autorizzati dai competenti uffici comunali (in circostanze non elencate sopra)

Per ricevere il proprio contrassegno, qualora se ne avesse diritto, è necessario fare richiesta presso il Comando di Polizia Municipale tramite apposita modulistica. I contrassegni rilasciati dovranno essere apposti, in posizione ben visibile, sul parabrezza o sul cruscotto del veicolo. Per maggiori informazioni sul disciplinare per l’accesso all’area pedonale e sulle varie tipologie di permesso è possibile consultare l’allegato nel sito del Comune.