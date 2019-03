Bastia Umbra, Laura Servi candidata sindaco M5s | Ecco la lista

Arrivata la certificazione, il Movimento 5 stelle di Bastia Umbra si prepara ufficialmente alle elezioni amministrative del 26 maggio. Dopo il nulla osta dei vertici nazionali, è arrivata nel tardo pomeriggio di domenica l’ufficializzazione della lista che vedrà quale candidato sindaco Laura Servi.

“Quella di ieri – evidenziano i pentastellati in una nota- è stata per noi una giornata emozionante: abbiamo ufficializzato la nostra candidatura per Bastia Umbra. Siamo stati gli ultimi perché pur non dovendo attendere nessun tipo di trattativa politica di una coalizione nata su calcoli di opportunità, il nostro codice etico ci richiede la certificazione della lista.

Bastia Umbra deve necessariamente ritrovare la propria identità di città. DECORO – ETICA – AMBIENTE sono le basi su cui costruiremo insieme una nuovo bellissimo posto in cui vivere con le proprie famiglie”.

“Partecipate anche voi – è l’appello alla cittadinanza – ai meetup o seguite i canali informativi del Movimento 5 Stelle di Bastia Umbra, dove racconteremo di come si può ridare il vero volto ad una città in cui commercio e artigianato furono il cuore pulsante della valle Umbra, vera e propria fucina di buona imprenditoria e ottimo sviluppo sociale. Bastia Umbra ha bisogno del cambiamento, cambiamo volto alla città cambiando i volti di chi l’amministra”.

Questa la lista a sostegno del candidato sindaco Laura Servi:

Anna Mastrobuono

Max Petrignani

Eugenio Lentini

Franca Niglio

Lidia Palazzi

Jacopo Lunghi

Claudio Bergamo

Mimoza Halili

Patrizia Parducci

Marco Pampanelli

Lorenzo Moretti

Alex Trabalza

Roberto Volpi

Andrea Ambrogi

Giampiero Franchi

Debora Improta

