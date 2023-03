Bastia, ragazza investita: ricoverata in prognosi riservata - Tuttoggi

Una ragazza quattordicenne bastiola è ricoverata in prognosi riservata al Santa Maria della Misericordia dopo essere stata investita nella mattinata di ieri nella zona compresa tra via San Costanzo e viale Umbria.

Secondo le prime informazioni, la giovanissima ha riportato la frattura del bacino, ed è come detto ricoverata a Perugia, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Sull’incidente della ragazza indaga la municipale bastiola. A dicembre un precedente simile, sempre a Bastia Umbra: in quell’occasione una persona era stata investita in via Roma, mentre attraversava la strada in bici.