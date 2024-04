Bastia, Pecci denuncia atti vandalici ai manifesti elettorali | Italia Viva con Degli Esposti - Tuttoggi.info

Si ‘ravviva’ la campagna elettorale bastiola, dove Erigo Pecci denuncia i manifesti elettorali strappati e Italia Viva annuncia il sostegno a Catia Degli Esposti.



Nel caso dei manifesti elettorali strappati, per il candidato della coalizione progressista, “Questi gesti sono un triste segno dei tempi in cui l’intolleranza e la violenza cercano di soffocare la voce della ragione e del progresso. Per qualcuno i tempi in cui l’affermare le proprie idee avveniva con la forza è un piacevole ricordo, ma la nostra società è basata sulle regole della democrazia e non possiamo permettere che questi metodi influenzino il nostro presente“. La Coalizione Civico Progressista “invita tutti i cittadini di Bastia Umbra a unirsi a noi nel condannare questi atti di vandalismo e nel difendere i principi fondamentali della democrazia. Insieme – conclude la nota – possiamo superare questa prova e continuare il nostro cammino verso un futuro di benessere, inclusione, progresso e rispetto reciproco”.

Italia Viva, invece, sostiene “con convinzione” la candidatura di Catia Degli Esposti per la carica di sindaco a Bastia. A siglare l’accordo i rappresentanti delle liste civiche, la candidata e la delegazione di Italia Viva, guidata da Sara Tintilla (segretaria provinciale) e Leonardo Franchi (segretario della sezione Assisi/Bastia), d’intesa con Massimo Gnagnarini (segretario regionale). “L’accordo – si legge in una nota – si basa sull’apprezzamento del programma elettorale in fase di elaborazione. Questa condivisione reciproca ha spinto Italia Viva a decidere di includere alcuni giovani nella lista ‘Bastia Futura’”. “Anche a Bastia – sottolinea la segretaria provinciale – ci impegniamo a promuovere la qualità e l’affidabilità dei candidati, nonché la capacità di affrontare con pragmatismo e senza preconcetti ideologici le sfide della città”.