Bastia, il consiglio approva il nuovo regolamento per gli animali - Tuttoggi.info

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Bastia, il consiglio approva il nuovo regolamento per gli animali

Flavia Pagliochini

Bastia, il consiglio approva il nuovo regolamento per gli animali

Ven, 20/03/2026 - 13:14

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Una città sempre più a misura di animali: nel corso della seduta di mercoledì il consiglio comunale di Bastia Umbra ha compiuto un passo storico approvando il nuovo regolamento per la tutela e il benessere degli animali, un provvedimento atteso da anni che aggiorna e rafforza il quadro normativo a livello comunale.

“Si tratta di un Regolamento Comunale di alto spessore, arrivato in Consiglio Comunale dopo un lungo ma proficuo lavoro, un lavoro meticoloso  basato su una proposta LAV  e giunto intatto all’approvazione in Commissione”, si legge nella nota del Comune.  Il regolamento rappresenta un documento moderno e articolato, che recepisce le normative regionali e internazionali, tra cui la normativa CITES, e introduce nuove disposizioni in materia di tutela animale.  Tra gli aspetti principali figurano misure specifiche per la gestione degli animali nei circhi e delle parti innovative per le tutele dedicate agli equidi, l’introduzione di protocolli legati alle fragilità sociali, tutele dedicate alle scelte alimentari e la possibilità di istituire la figura indipendente del Garante per la tutela degli animali, figura pioneristica che ci si auguri diventi presente in ogni comune ed addirittura in Regione.

Il testo è stato frutto di un percorso condiviso, ma “Nonostante questo – segnalano le forze di maggioranza, ossia Uniti per Bastia, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Progetto Bastia e Partito Socialista Italiano – al momento dell’approvazione definitiva a marzo, la minoranza ha presentato un emendamento per vietare la detenzione di animali a bordo dei veicoli in sosta vincolandolo ai soli mesi estivi, e si è poi astenuta”

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