Bastia, i risarcimenti per le intimidazioni destinati dalla giunta a iniziative per giovani e legalità - Tuttoggi.info

Sono stati devoluti a favore di legalità e opere per il bene comune i 22.000 euro che il ministero degli interni ha assegnato a tre amministratori della giunta Lungarotti che hanno subìto intimidazioni connesse all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.

Nello specifico 7.000 euro sono destinati a iniziative per la promozione della legalità nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi verso i temi della legalità e della democrazia in concerto con le scuole e il Tavolo per le pari opportunità e 15mila euro per ripristino del patrimonio dell’ente a seguito di atti vandalici, in particolare sui Giardini Fatigoni, Lucio Castellini – Camacho e l’illuminazione pedonale del Sottopasso di via San Rocco, intervento subito realizzato a fine anno.

“Una scelta che abbiamo effettuato – dichiara il sindaco Paola Lungarotti – grazie alla totale disponibilità dei tre amministratori vittima di intimidazioni che sentono forte il senso di comunità e di gestione del Bene comune. La somma dedicata al ripristino del patrimonio pubblico vandalizzato assume per tutti noi un valore molto più importante della somma stessa, cioè la speranza che alimenti in coloro che ancora faticano a sentirsi parte della comunità il senso di appartenenza e di rispetto per le persone e le cose”.