Bastia, approvato il bilancio di previsione 2024-2026: Tari agevolata per i commercianti 'colpiti' dai lavori - Tuttoggi.info

Nella seduta consiliare a Bastia Umbra del 29 dicembre è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026, che include tra l’altro uno stanziamento per coprire le agevolazioni Tari che saranno destinate ai commercianti colpiti dai lavori di vie e piazze comunali.



“Un bilancio equilibrato, coerente con l’impostazione che questa amministrazione ha posto fin dal suo insediamento, razionalizzando le risorse, ponendo le priorità sulle quali investire fin da subito, quali: il sociale, la scuola e gli investimenti volti a rigenerare e a mettere in sicurezza il territorio, secondo una programmazione che pone anche uno sguardo sul futuro, nonostante la prossima scadenza del mandato amministrativo”, le parole della giunta.



Secondo l’assessore al bilancio Valeria Morettini, “siamo partiti da una attenta analisi della realtà economica attuale. Questo ci ha portato a dover registrare degli adeguamenti delle spese all’aumento ISTAT dei prezzi dei beni e dei servizi, abbiamo inoltre dovuto tener conto dell’aumento dei tassi di interesse dei mutui che dal 2023 ad oggi è passato dal 2,7% al 4%”. Tra i punti principali del bilancio di previsione 2024-2026, “mantenere la qualità e la quantità dei servizi prestati alla cittadinanza con una implementazione di quelli scolastici; nessun aumento della tassazione comunale e in nessun caso adeguamenti ISTAT. L’IMU è la più bassa del comprensorio; investimenti in opere pubbliche per oltre 7 milioni di euro solo per l’anno 2024; implementare l’organico del personale in particolare per i settori amministrativi soggetti alle complesse richieste del PNRR; garantire alle attività commerciali e artigianali condizionate dei lavori di restyling in atto, Piazze e Via Roma, una importante agevolazione TARI per euro 70.000”.



Per il sindaco Paola Lungarotti, “il bilancio di previsione 2024-2026 è coerente con le scelte di questa amministrazione e delle sue linee di mandato, tante delle quali portate a compimento in un quinquennio, di cui due anni inerti, e notevolmente condizionato dalla cosiddetta ‘tempesta perfetta’. Non ci siamo comunque risparmiati e i lavori in atto ne sono una parte di tutto l’impegno profuso. Ci apprestiamo a chiudere il mandato, non ci siamo limitati a completare, abbiamo posto le basi per una rigenerazione qualitativa della città. Dal 17 gennaio – conclude la prima cittadina – riprenderanno gli incontri di zona dove avremo modo ed occasione di illustrare il bilancio 2024 e riportare alla comunità quanto realizzato nel 2023”.