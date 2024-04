Bastia, approvati i ristori per i commercianti penalizzati dai lavori: sul piatto 70.000 euro - Tuttoggi.info

Il consiglio comunale approva i ristori per garantire alle attività commerciali e artigianali condizionate dei lavori di restyling in atto, piazza Mazzini e via Roma, “un’importante agevolazione TARI” per 70.000 euro“, almeno questa è la cifra quantificata nel bilancio di previsione approvato nelle scorse settimane.

Piazza Mazzini e via Roma sono interessate da opere di rigenerazione urbana e nonostante la giunta stia procedendo per step questo comporta disagi per i commercianti; per questo l’amministrazione Lungarotti nei mesi scorsi aveva pensato a una agevolazione Tari che – dopo l’accantonamento – è stata approvata nel consiglio di giovedì scorso. A chiederla era stata Confcommercio e la giunta aveva promesso un impegno in tal senso.

Impegno che ora diventa ufficiale, la Tari sarà infatti scontata fino al 75%, e a dare il voto favorevole anche Bastia Popolare, che è uscita dalla giunta qualche tempo fa e che ora sostiene come candidata Catia Degli Esposti. “Abbiamo votato a favore di questa delibera anche se la riteniamo non sufficiente ad aiutare gli operatori economici che stanno subendo i disagi e il calo delle vendite dovuti ai lavori in corso”, ha spiegato il capogruppo Gianluca Ridolfi. “Per la massima trasparenza – aggiunge – avremmo preferito che oltre al capitolo di bilancio per la copertura della somma venisse anche indicata la somma prevista e cioè 70mila euro a carico del bilancio. Meglio che niente, ma per noi +serve fare molto di più per aiutare le attività economiche. Per quello che ci riguarda, sarà solo un primo intervento a cui dovranno seguirne altri in questa direzione”.