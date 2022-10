“Basta tagli alla sanità”, i sindacati si mobilitano contro il Piano ospedali della Regione

Cgil, Uil, Fp Cgil, Uil Fpl, Fials e Nursind dell’Umbria preparano un percorso di mobilitazione sino a "una grande manifestazione regionale"

“Basta tagli alla sanità”. I sindacati Cgil, Uil, Fp Cgil, Uil Fpl, Fials e Nursind dell’Umbria preparano la mobilitazione contro il Piano di efficientamento per ospedali e sanità territoriale varato dalla Giunta regionale.

In attesa di conoscere gli interventi operativi che i direttori delle Aziende sanitarie stanno elaborando e che dovranno essere presentati entro il mese di ottobre, il piano prevede un accorpamento funzionale degli ospedali di Pantalla e Narni con Perugia e Terni, Dea di II livello, mentre Foligno (con Trevi) e Spoleto (con Cascia) costituiranno un unico Dea di I livello, con il primo per l’emergenza-urgenza e il secondo per le attività programmate. Dea di I livello saranno anche gli ospedali di Città di Castello, Branca e Orvieto.