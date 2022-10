“Basta imputare colpe ad altri: il calendario venatorio va pubblicato entro il 15 giugno”

Gunnella (Confavi) ricorda quanto previsto dalla legge 157: avrebbe messo al riparo l'apertura della caccia dai ricorsi

“…le regioni…pubblicano entro e non oltre il 15 di giugno il calendario regionale…”. Inizia citando l’ art. 18 – comma 4- della L. 157, che compie quest’ anno trent’ anni, Sergio Gunnella (Confavi Umbria) nell’ennesimo intervento in cui stigmatizza il ritardo con cui gli amministratori umbri sono arrivati a pubblicare il calendario venatorio, poi parzialmente bloccato da un primo intervento del Tar dopo il ricorso degli ambientalisti. E comunque sotto posto al giudizio dei giudici amministrativi per ciò che riguarda la chiusura della caccia ad alcune specie.

“Questa – ricorda Gunnella – è la legge. Se ciò fosse stato fatto da chi di dovere e a tempo debito, gli eventuali ricorsi entro i 60 giorni concessi dalle norme giudiziarie, non avrebbero inciso minimamente sui tempi dell’ apertura di uno sforzo di caccia già previsto per il 1° settembre”.