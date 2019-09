Basket A2/F, presentati rosa e staff de ‘La Bottega del Tartufo Umbertide’

E’ stata presentata nella suggestiva location di Villa Valentina spa, La Bottega del Tartufo Umbertide 2019-2020. Alla cerimonia erano presenti dirigenti della società, con il presidente Paolo Betti, il sindaco di Umbertide Luca Carizia e la vicesindaco Annalisa Mierla, la squadra, lo staff ed il settore giovanile della PFU, i titolari del main sponsor Giuseppe, Luca e Filippo Fumanti, oltre a numerosi tifosi.

Il presidente Betti ha affermato: ”Ringraziamo gli sponsor che ci permettono di continuare questo sogno e tutti quelli che ci permettono di andare avanti. Per una giocatrice è entusiasmante mettersi alla prova in una piccola realtà come Umbertide, perché ricevono più attenzioni rispetto a chi gioca in grandi città. Grazie ai tifosi che sono sempre al seguito della squadra, in particolare i Supporters Fratta ed il Gruppo ‘Ndiamo”.

Il sindaco Carizia ha poi rimarcato: ”Per noi è importante avere una squadra in A2 come la PFU, ma fa molto piacere vedere soprattutto un settore giovanile. Andate in tutta Italia a portare in alto il lignaggio umbertidese”. Dello stesso pensiero anche la vicesindaco Mierla: ”Ad Umbertide c’è una grande tradizione, non è un caso avere una società come la PFU, siete il nostro orgoglio”.

Successivamente sono state presentate le squadre, l’under 14 allenata da coach Michele Crispoltoni e capitanata da Giada Cassetta e la prima squadra capitanata da Federica Giudice, con l’head coach Alessandro Contu, il vice Michele Crispoltoni e l’assistente Simone Tosti, insieme al preparatore atletico Leonardo Grilli ed al medico sociale Dott. Carlo Tramontana. La serata è stata presentata dall’addetto stampa Francesco Cucchiarini.

