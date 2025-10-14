 Basilicata, primo studio di telemetria satellitare sulla cicogna nera - Tuttoggi.info
Basilicata, primo studio di telemetria satellitare sulla cicogna nera

ItalPress

Basilicata, primo studio di telemetria satellitare sulla cicogna nera

Mar, 14/10/2025 - 12:03

POTENZA (ITALPRESS) – Il primo studio di telemetria satellitare, in Italia su ricerca e conservazione ambientale ha riguardato la specie della cicogna nera nel Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane in Basilicata. “Una pietra miliare per la ricerca – ha detto l’assessore all’Ambiente Laura Mongiello – presentando il risultato dello studio in Dipartimento insieme al direttore del Parco Marco De Lorenzo e il presidente Vincenzo Grippo. “Un progetto importante per il nostro dipartimento è possibile studiare come si adattano le specie sul nostro territorio di come rispetta la vita di questi esseri”. xc2/pc/mca3

